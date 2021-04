Per Ambrosini non ci sono più dubbi sul fatto che l’Inter vincerà il campionato. L’ex centrocampista, soprattutto del Milan, durante “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport ritiene che nemmeno qualche passo falso potrebbe frenare i nerazzurri.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – L’Inter ha vinto undici partite su undici nel girone di ritorno. Un rendimento che, per Massimo Ambrosini, non cambierà da qui alla fine: «La squadra sarà la stessa da qui alla fine. Poi potrà capitare di perdere, magari anche col Napoli che è una squadra forte, ma lo scudetto all’Inter non può toglierlo nessuno. Giocherà anche con leggerezza: i sorrisi di Antonio Conte dimostrano la tranquillità e che sono ormai vicini alla meta. Qualche intoppo poi puoi anche metterlo in conto».