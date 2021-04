Marani: «Inter, un vantaggio non da poco dalla Juventus sotto al suo»

Marani ritiene che l’Inter abbia approfittato del fatto che la Juventus abbia mancato diversi appuntamenti cruciali in questa stagione. Il giornalista, nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, analizza il rendimento delle due squadre.

UNA BENE, L’ALTRA NO – Matteo Marani valuta come in Serie A non si sia arrivati, fin qui, a un duello di vertice: «Bisogna parlare del rendimento in valori assoluti. L’Inter ha avuto un vantaggio non da poco nell’avere una Juventus molto al di sotto del suo livello. Doveva essere un testa a testa, non lo è stato. Perché? L’Inter è stata molto brava, la Juventus non lo è stata».