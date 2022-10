Ambrosini: «Inter-Barcellona ha dato la sveglia, Barella impressionante»

Massimo Ambrosini ha analizzato su Dazn il momento dell’Inter. Queste le sue parole su Niccolò Barella e sulla ripresa nerazzurra.

IMPRESSIONANTE – Massimo Ambrosini ha analizzato così il momento nerazzurro: «Barella sta facendo una stagione impressionante, ha tutto. Il suo inserimento contro la Samp mi ha ricordato il gol contro la Juve. Anche con il Barça lo abbiamo visto. Lui ha questa cosa qui e la sfrutta». Queste le sue parole su Barella.

CONFRONTO – Ambrosini ha poi continuato parlando della svolta dell’Inter: «A me è capitato di fare un confronto dopo un periodo negativo. Questa cosa è successa anche all’Inter dopo le 4 sconfitte in Campionato. Se hai la capacità attraverso un confronto di tirare fuori le problematiche sei a metà del lavoro. Se a questo ci aggiungi i risultati è come se ti liberassi di qualcosa. Può essere utile. Io penso che l’andata con il Barcellona gli abbia dato una piccola sveglia. La partita decisiva è stata il ritorno. L’Inter non è fatta per fare partite come quella dell’andata. È fatta per farne un altro tipo». Così l’ex Milan sui nerazzurri.