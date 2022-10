Peroni: «Inter non bella come il Napoli ma virile. Migliorata in tanto»

L’Inter sta provando a risalire in classifica, anche se il Napoli primo resta sempre otto punti sopra. Il giornalista Peroni, durante la trasmissione Calcio Weekend su Sportitalia, celebra l’ultimo mese della squadra di Inzaghi.

IN RISALITA – Giulio Peroni vede segnali incoraggianti: «L’Inter è tornata ad avere un’anima, cosa che non ha avuto a inizio campionato. È tornata una squadra dove tutti remano nella stessa direzione, su Simone Inzaghi è stata bravissima la società a supportarlo. Accettano il turnover ed è una squadra che fa paura non perché sia particolarmente bella: non è bella come il Napoli, ma è una squadra compatta, forte e possente. Anche virile, perché ha delle fragilità interne e delle aree di miglioramento ma è migliorata in tantissime cose. Nicolò Barella che gioca senza palla e si infila negli spazi è migliorabile: l’Inter è una squadra che crescerà ancora, da potente può diventare bella».