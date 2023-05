Ambrosini: «Inter arriva meglio. Milan più forte da un punto di vista»

Il Derby di Champions League crea grande attesa, Massimo Ambrosini ha parlato delle due squadre e del momento in campionato su Dazn.

MOMENTO – Massimo Ambrosini apre così al Derby di Champions League: «Dal punto di vista tecnico e della forma fisica l’Inter arriva meglio. La presenza e la non assenza dei giocatori importanti, i nerazzurri hanno 16-17 potenziali calciatori e hanno qualcosa in più. Il Milan però mentalmente viene dalla stagione scorsa in cui ha dovuto giocare 6 o 7 partite con tanto stress mentale e le ha superate. Ha preso forza come squadra, ha superato poi i quarti col Napoli con una tensione elevatissima. Il Milan arriva con certezze di gestione della pressione diverse. Siamo cinquanta e cinquanta. Sono 180 minuti, quindi chiaro che nella prima ci sarà più prudenza. Per me sta in panchina Brozovic, Inzaghi forse preferisce uno più forte fisicamente. Prima dei due mesi di alto livello dell’armeno avrei lasciato lui in panchina. Barella e Mkhitaryan giocano sicuramente, la scelta è tra il croato e Calhanoglu».