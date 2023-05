Sabatini: «Lukaku come due anni fa. Milan-Inter? Partita ‘tragica’»

Sabatini si esprime sull’imminente euroderby di Champions League fra Milan e Inter. Su Lukaku non ha dubbi, mentre sul confronto parla di ‘tragicità’

GARA TRAGICA − Walter Sabatini, in collegamento su Sky Calcio Club, parla così dell’Euroderby: «Lukaku è ritornato ad essere quello spietato di due anni fa, perché quello di alcune settimane fa non riusciva nemmeno a toccare il pallone. Per mercoledì non c’è nessun favorito, per il calcio che gioca adesso forse mi viene da pensare che l’Inter ha qualcosina in più. Ma il Milan metterà tutto, quindi, sarà partita alla pari. Ma vedendo l’Inter delle ultime partite, credo che la partita almeno non la perderà. Sono tutti in condizione. Partita tragica. Chi vincerà questa partita vincerà anche la Champions League».