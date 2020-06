Ambizione Conte: l’Inter deve essere la guastafeste di luglio – Sky

Con la vittoria di ieri sulla Sampdoria l’Inter si è riportata a 6 punti dalla Juventus e può tornare in corsa per lo scudetto. Antonio Conte vuole un finale di campionato lanciato. Il punto di Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

INTER GUASTAFESTE – L’ambizione di Conte è chiara, l’Inter deve diventare la guastafeste in chiave scudetto: «La partita di ieri ha riportato in testa alle ambizioni di Conte la capacità di essere efficaci con questa qualità. Eriksen innesca l’attaccante e si inserisce tra le linee. Costringe i due dietro a correre di più, ma dà tanto altro. Si è visto un grandissimo Lautaro Martinez con il gol e il lavoro di quantità e tecnica. Lukaku ha fatto meno bene, ha sbloccato e sbagliato due gol, ma quando segna Lukaku l’Inter vince quasi sempre. Se quei due davanti si mettono in moto è più semplice per l’Inter diventare la guastafeste di luglio».