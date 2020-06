L’Inter ha trovato Eriksen e i gemelli del gol, Conte puÃ² sognare – SM

L’Inter ha trovato Eriksen e i gemelli del gol, Conte può sognare – SM

Inter-Sampdoria 2-1 di ieri sera ha visto i gol di Lukaku e Lautaro Martinez assistiti alla perfezione da Christian Eriksen. Aver ritrovato la coppia gol e inserito Eriksen è la chiave per permettere a Conte di sognare la rimonta

L’analisi di “Sport Mediaset” su Inter-Sampdoria 2-1 di ieri sera si sofferma sull’attacco che Conte ha ridisegnato per inserire al meglio Christian Eriksen nella posizione di trequartista. L’esperimento sembra aver funzionato, il centrocampista danese è stato uno dei migliori in campo ed è stato decisivo nella vittoria dell’Inter che ha ritrovato anche i gol in coppia di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Quella che era una coppia ora, con l’aggiunta di Eriksen, è diventata un trio che può dare forza ai sogni di rimonta di Antonio Conte.