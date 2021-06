Altobelli: «Lukaku un grandissimo. Ma stasera non il migliore in campo!»

Altobelli se la prende con l’UEFA, che in Danimarca-Belgio ha dato il premio di Star of the Match a Lukaku (vedi articolo). L’ex attaccante dell’Inter è dell’idea che nella partita di Copenaghen ci siano state prestazioni migliori.

PREFERENZA – Alessandro Altobelli, su Danimarca-Belgio, ha una critica da fare: «All’UEFA. Perché? A chi ha premiato come miglior giocatore Romelu Lukaku. È un grandissimo giocatore Lukaku, uno dei più forti attaccanti in Europa attualmente. Però oggi non è stato il migliore in campo. Kevin De Bruyne è entrato e ha fatto un gol e un assist, quelli che lo hanno premiato non so che partita hanno visto».