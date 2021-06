Prima Pagina IN Edicola: Eriksen operato, grande affetto in Danimarca-Belgio

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il calcio lo onora, Chris operato. Tutti fermi per Eriksen, poi il Belgio batte la Danimarca: 1-2.

TUTTOSPORT

Tutti per Chris! Danimarca-Belgio (1-2) nel segno di Eriksen: quanto affetto! Impiantato un defibrillatore al campione dell’Inter. Il cardiologo Carù: «Impensabile rivederlo in campo da noi, all’estero si può giocare ma a proprio rischio e pericolo».