Altobelli: «Fiducia in Marotta. Inter grande con o senza cessione pesante»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove, tra gli altri temi trattati, ha commentato la possibile cessione di Milan Skriniar da parte dell’Inter.

FIDUCIA SUL MERCATO – Alessandro Altobelli non ha alcun dubbio sull’operato dell’Inter sul mercato. L’ex giocatore nerazzurro ha commentato così specialmente la possibile cessione pesante in programma: «Gli Inter Club sono venuti a salutarmi. Ho parlato con loro dell’ultima stagione, oggi siamo in piena campagna acquisti e abbiamo piena fiducia in Marotta. È un grande dirigente e ricostruirà un’ottima Inter con o senza Milan Skriniar».