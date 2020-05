Allenamenti Serie A, il protocollo: gruppo squadra e controlli. I dettagli

Serie A e i tentativi di ripresa. Il 18 maggio è stata la data indicativa per ricominciare gli allenamenti di gruppo, ma oggi è una data importante, perché è arrivato l’ok del Comitato Tecnico-Scientifico al nuovo protocollo (qui le sue parole). Di seguito i dettagli e il documento ufficiale

DOCUMENTO E RIPRESA ALLENAMENTI – Dopo settimane di discussioni e trattative, è finalmente arrivato il via libera dal Comitato Tecnico-Scientifico per gli allenamenti collettivi. Come scritto ormai da giorni, si trattava di un passaggio fondamentale per continuare a sperare nella ripresa della Serie A. E’ ufficiale anche il protocollo dettagliato (qui il documento) che i club e gli arbitri dovranno seguire. Identificazione del gruppo squadra, dotazione di dispositivi di protezione individuale, controlli dettagliati e sanificazione i punti principali.