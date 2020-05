Spadafora: “Serie A, OK del CTS su allenamenti. Ora FIGC su campionati”

Condividi questo articolo

Spadafora torna a parlare e ad aggiornare sulla possibile ripresa della Serie A. Il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, collegato con “La vita in diretta” su Rai 1, ha spiegato quali saranno i prossimi passaggi. C’è l’OK dal Comitato tecnico scientifico per gli allenamenti.



L’AGGIORNAMENTO – Di seguito le parole del ministro Vincenzo Spadafora: «Intanto, proprio pochi minuti fa, abbiamo finalmente pubblicato ufficialmente il protocollo che consente alla FIGC, e alle squadre della Lega Serie A, di riprendere gli allenamenti. È arrivato il definitivo OK dal Comitato tecnico scientifico. L’altra importante novità di questi minuti è che ho appreso che lunedì 25 riceverò dalla FIGC il protocollo, invece, per la ripresa del campionato. Sono le nuove regole che la FIGC ci propone per riprendere il campionato. Evidentemente, se lunedì riceverò queste linee guida, le trasmetterò al Comitato tecnico scientifico. Il mio impegno è far sì che quando arriveremo all’incontro di giovedì 28 con tutte le componenti del mondo del calcio si possa avere già un orientamento del CTS, in modo che quella data sia per decidere insieme se ci sono o meno le condizioni per riprendere e quando».

POSSIBILISTA – A Spadafora viene chiesto se è ottimista sulla ripresa della Serie A: «Voglio essere ottimista perché voglio esserlo sulla ripresa di tutto il Paese. Io ho detto un secco no a chi, nei giorni durante i quali continuavamo a contare centinaia di morti al giorno, chiedeva quando sarebbe ripartito il campionato. È ovvio che se riparte tutta l’Italia non può non ripartire tutto lo sport e anche il calcio. È una grande passione per milioni di italiani, ed è anche una grande industria per il nostro Paese. Quella linea di prudenza forse è proprio quella che oggi ci consente di dire di essere ottimisti. Se non avessimo avuto quella linea non voglio neanche immaginare dove saremmo ora».