Agresti: «Stadio, Inter e Milan non demordono! Ecco il problema in Italia»

Inter e Milan stanno ancora discutendo del progetto per il nuovo stadio di proprietà. Secondo Stefano Agresti, le idee delle due milanesi sono più che valide nonostante il solito problema italiano. Ne ha parlato a Radio Sportiva.



PROGETTO SERIE – Inter e Milan hanno intenzione di costruire un nuovo stadio di proprietà ma i tempi sembrano ancora troppo lunghi. Ne parla Stefano Agresti: «Ce la stanno mettendo tutta e non solo loro, qualcuno magari ha provato a specularci ma molti hanno provato a mettere in piedi progetti seri e penso che quello delle milanesi possa essere considerato tale. Tre anni fa hanno presentato un progetto comune, poi sappiamo che spesso in Italia ci si scontra con una burocrazia quasi insormontabile. Inter e Milan comunque non demordono, stanno anche riflettendo sulla possibilità di fare ognuno uno stadio per conto proprio, soprattutto i rossoneri. Vediamo, però ripeto che a mio avviso i progetti dei due club testimoniano la volontà di avere un stadio di proprietà».