De Grandis: «Inter, mercato da 8,5 per 3 motivi! Pole position con il Milan»

L’Inter ha fatto il suo mercato in entrata a giugno e adesso si sta dedicando alle uscite con le cessioni di Pinamonti, l’uscita di Sanchez e la probabile partenza di Casadei (vedi articolo). Dopo che Inzaghi ha dichiarato chiuso il mercato in uscita, De Grandis dà il voto ai movimenti nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

OTTO E MEZZO – L’Inter si è mossa molto bene sul mercato secondo Stefano De Grandis: «Ho dato 8 al mercato dell’Inter ma con le dichiarazioni di Simone Inzaghi sul mercato in uscita possiamo alzare a otto e mezzo. Dal momento in cui hai una squadra forte che può vincere lo scudetto, secondo me se compri Romelu Lukaku ai saldi, se prendi il vice-Brozovic che la scorsa stagione ti è mancato e se prendi Raoul Bellanova che è un bel fluidificante anche in ottica Nazionale, secondo me hai fatto un buon mercato. L’Inter è sicuramente in pole position insieme al Milan».