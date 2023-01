Agresti: «Skriniar? L’Inter lo vorrebbe cedere! Ma senza soldi chi prende?»

Agresti si esprime su Skriniar e sul mancato rinnovo del giocatore con l’Inter. Tanti interrogativi da qui a fine gennaio. Il PSG sta valutando una possibilità

DISCORSO ECONOMICO − In collegamento su Radio Radio, Stefano Agresti fa il punto sul difensore slovacco: «Skriniar? Chiaro che il PSG stia valutando la possibilità di prenderlo subito e l’Inter lo vorrebbe dare subito per non perderlo a zero. Ma tecnicamente sarebbe un grave danno. Difficile da sostituire senza soldi. Se l’Inter lo avesse ceduto in estate, avrebbe avuto in mano Bremer. Oggi diventa un problema andare a prenderne un sostituto titolare. Non hai un marcatore di centro destra e Inzaghi non farebbe giocare un mancino lì. Dovrebbe far giocare de Vrij, dal punto di vista tecnico è un problema ma l’aspetto economico è prevalente in questo momento».