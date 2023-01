Longhi: «Skriniar non va degradato per la situazione. Al suo posto…»

Bruno Longhi parla a Radio Sportiva della situazione Skriniar. Secondo l’opinionista, lo slovacco deve indossare la fascia fino a quando sarà sotto contratto con l’Inter. Longhi fa poi il nome di un papabile sostituto del numero 37

DISCUSSIONI INUTILI – Ecco il pensiero di Bruno Longhi riguardo alla situazione di Milan Skriniar: «La discussione viene fuori per le parole di Galtier. Skriniar sarà capitano dell’Inter in tutte le partite. Chi si attacca a questi mini problemi lo fa per creare discussioni inutili. Non deve essere degradato per un contratto in bilico. Chi al suo posto? Prenderei subito Scalvini, ma c’è una questione meramente economica».