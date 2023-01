Bonolis: «Importante avere forza per le godurie. Skriniar? Un peccato»

Paolo Bonolis commenta la vittoria in Supercoppa dell’Inter e la situazione relativa a Milan Skriniar, dicendosi dispiaciuto per la conclusione verso cui si andrà

SITUAZIONE NON CARINA – Ecco il commento di Paolo Bonolis sia sulla Supercoppa sia sul caso Skriniar: «Gli anni passano ma quando arrivano queste godurie bisogna avere la forza di sostenerle. Skriniar? Sarebbe un peccato se dovesse finire in questo modo. Non è stata proprio carina la situazione. Il percorso di un atleta è temporalmente breve e quindi cerca di massimizzarlo al massimo. Skriniar continua a percepire uno stipendio dall’Inter, quindi che faccia il suo dovere. Credo sia stato freddo nella gestione del tutto e quindi lo sarà anche in campo. Alla luce di come sta andando lo avrei venduto a 50 milioni l’estate scorsa. Ovviamente è uno spreco, ma non tutte le ciambelle riescono con il buchino. Perdi un giocatore dal valore importante e ci rimetti in tutto e per tutto. Inoltrarsi queste discussioni è impossibile, soprattutto se fai un lavoro pubblico. La situazione è quella che è. Magari si risolverà in un’altra maniera».