Carboni, l’Inter lo dà al Monza: prestito lungo! La formula tra i 2 club − Sky

Franco Carboni è virtualmente un giocatore del Monza, (visite mediche in corso). Dopo i sei mesi di Cagliari, salto di categoria in Serie A. La formula trovata dall’Inter non è banale

LA FORMULA − Carboni al Monza, affare ormai quasi definito. Arrivano aggiornamenti anche sulla formula del prestito fra l’Inter e il club brianzolo. L’argentino si trasferirà, come racconta Alessandro Sugoni di Sky Sport 24, per 18 mesi in Brianza con opzione di riscatto e contro riscatto a favore dell’Inter. Opportunità, dunque, importante per il ragazzo dopo i primi sei mesi di Cagliari in Serie B. Più vicinanza geografica anche con il fratello Valentin, più giovane di lui e che si divide tra Primavera e Prima Squadra nerazzurra.