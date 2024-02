Agresti: «Roma peggiore dell’Inter, ma occhio a un giocatore»

Alle 18 Roma-Inter sarà il big match di oggi per la ventiquattresima giornata di Serie A, che poi avrà domani Milan-Napoli e lunedì Juventus-Udinese. Agresti, da Radio Radio Mattino, individua un giocatore di De Rossi dal quale doversi difendere.

L’ELEMENTO – Stefano Agresti avverte l’Inter: «La Roma con Stephan El Shaarawy ha trovato un suo equilibrio. Andare a cambiare una squadra che ha fatto nove punti, seppur con degli avversari non fortissimi, non è semplice. Ma anche giocare con una formazione un po’ più coperta qualche garanzia in più contro l’Inter la dà. El Shaarawy è un giocatore che ha la testa giusta, fa sempre una corsa in più che una in meno: si mette sempre a disposizione dei compagni e questo conta. Se vuoi giocare con una formazione più offensiva avere un giocatore che non ha paura di correre, rientrare e coprire penso sia giusto. La Roma è peggiore dell’Inter, che non è imbattibile. C’è da sottolineare questo aspetto di Daniele De Rossi, che non si presenta dicendo che loro sono imbattibili e hanno un fenomeno: fa esattamente il contrario di quello che eravamo abituati a sentire negli ultimi due anni e mezzo (con José Mourinho, ndr). Questo secondo me è molto bello».