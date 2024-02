FOTO – Roma-Inter, oggi maglia speciale! I dettagli

Roma-Inter di oggi vedrà la squadra di Inzaghi presentarsi all’Olimpico con una maglia speciale. Ecco i dettagli nella foto della divisa.

L’OMAGGIO – Come già successo più volte da quasi vent’anni, l’Inter in occasione della partita di oggi contro la Roma scenderà in campo con una divisa che celebra il Capodanno cinese, come annunciato negli scorsi giorni. Oggi in Cina è la festa di primavera, dove ricorre l’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese. Per l’occasione la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con la divisa away, ma i nomi dei giocatori saranno scritti in cinese e all’interno del numero di maglia il logo sarà personalizzato con il drago, perché in Cina questo è l’anno del dragone.

Ecco la foto con come apparirà il retro della maglia di capitan Lautaro Martinez oggi alle ore 18 in Roma-Inter, giusto per fare l’esempio con un giocatore.