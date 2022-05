Agresti: «Inter, stagione negativa con un solo trofeo. Rischio possibile!»

Agresti sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato della stagione dell’Inter qualora dovesse perdere nel giro di pochi giorni scudetto e finale di Coppa Italia.

LA STAGIONE – Stefano Agresti ha analizzato fin qui la stagione dell’Inter parlando degli obiettivi stagionali: «Possibile che a Simone Inzaghi vada tutto male tra campionato e Coppa Italia, e non sarebbe un bilancio positivo per l’Inter perché ci aspettava di più, anche se bisogna ricordare che la società ha ceduto i due giocatori migliori della scorsa stagione ovvero Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Chiaro che la squadra è meno forte dell’anno scorso, ma se la stagione dovesse terminare con la sola conquista della Supercoppa Italiana non sarebbe una stagione positiva. Simone Inzaghi ha portato l’Inter agli ottavi di UEFA Champions League, quindi non sarebbe neanche una stagione fallimentare. Il calendario dell’Inter è più agevole rispetto quello del Milan perché affronterà Empoli e Sampdoria che probabilmente sarà già salva».