Gentile: «Inter o Milan? Non scommetto, calendario non semplice»

Gentile dagli studi di Sky Sport parla in breve dei prossimi impegni di Milan e Inter per questo finale di stagione con lo scudetto in palio.

LOTTA SCUDETTO – Riccardo Gentile su Sky ha detto la sua riguardo i prossimi impegni di Inter e Milan facendo riferimento a chi, come i nerazzurri, deve affrontare una squadra che vuole salvarsi: «Non sono pronto a scommettere chi possa vincere il campionato di Serie A. Il Verona per esempio per il Milan può essere un avversario complicato, o anche il Cagliari per l’Inter. Le necessità di classifica a un certo punto ti portano a dare anche di più rispetto il solito».