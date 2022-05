Tesser: «Scamacca migliorato tantissimo! Salto di qualità dipende da lui»

Tesser, ex allenatore – tra le altre – della Cremonese, lì dove ha allenato Gianluca Scamacca, in un suo intervento su TMW Radio ha parlato proprio del ragazzo che interessa all’Inter.

CHI LO HA ALLENATO – Attilio Tesser, ex allenatore di Gianluca Scamacca, parla della sua crescita e del possibile passaggio in un top club come l’Inter: «Sin da giovane si vedeva che aveva potenzialità importantissime: struttura fisica e qualità tecnica. Qualche hanno dopo l’ho incontrato e devo dire che è diventato forte, gli ultimi tre anni soprattutto tra Genoa e Sassuolo. Il salto di qualità adesso dipende solo da lui, è ancora un piccolo step che dovrà fare per giocare ai massimi livelli».