Agresti: “Inter, occhio alla situazione attaccanti. Llorente e Giroud…”

Stefano Agresti, noto giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione “Speciale Calciomercato” su Rai Sport + ha parlato dell’Inter, con Fernando Llorente e Olivier Giroud che potrebbero tornare nel mirino della squadra nerazzurra.

MERCATO CHIUSO – Stefano Agresti ritiene che il mercato dell’Inter potrebbe non essere chiuso. La squadra nerazzurra, infatti, potrebbe ancora essere alla ricerca di un attaccante:«Mercato chiuso? Secondo quello che dice Giuseppe Marotta sì, ma teniamo aperta una porta per un attaccante. L’Inter al momento si è fermata, ma non è escluso che riprenda qualche pista che si è persa per strada. Il Chelsea sta trattando Dries Mertens con il Napoli, ecco che potrebbe riaprirsi il discorso per Olivier Giroud all’Inter. Marotta ha parlato di opportunità, seguirei anche Fernando Llorente che potrebbe uscire dal Napoli. Se il Napoli prende Andrea Petagna dalla SPAL lo spagnolo potrebbe approdare in nerazzurro».