Di Chiara: “Conte bravo a mascherare i problemi, dote alla Mourinho”

L’ex difensore Alberto Di Chiara, ospite in studio a “Calciomercato l’originale” su Sky Sport ha parlato del tecnico dell’Inter Antonio Conte

BRAVO A MASCHERARE – Alberto Di Chiara parla di come Antonio Conte sia bravo a mascherare i momenti di difficoltà. Lo fa attraverso un paragone con un grande tecnico nerazzurro del passato: «È bravo a mascherare alcune cose che non ha fatto bene. È stato eliminato in Champions League, la delusione più grossa al momento, ma ha otto punti in più in campionato (rispetto alla scorsa stagione, ndr) e copre parecchio. Nei momenti in cui è stato in difficoltà, quando ha perso da 0-2 a 3-2 contro il Borussia Dotmund, è stato bravo a prendersela con la società quando la società ti paga profumatamente e in teoria dovrebbe essere lei a prendersela con te. Questa è una dote un po’ alla José Mourinho».