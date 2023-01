Agresti: «Inter, a Monza episodi favorevoli. Ma gol negato il più clamoroso!»

Agresti parla di Monza-Inter e dei risvolti del gol di Acerbi negato dall’arbitro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso del suo intervento a “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva.

GIUDIZI – Stefano Agresti esprime un giudizio sulla prestazione dell’Inter nella partita contro il Monza. Così, poi, parla del errore arbitrale: «L’Inter senza quell’errore arbitrale oggi sarebbe stata giudicata diversamente. Però è anche vero che, nel finale, doveva avere un atteggiamento diverso e gestire il risultato. Quando sono usciti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (vedi articolo) l’Inter in mezzo al campo è andata in grande difficoltà. I nerazzurri non hanno giocato una buona partita e hanno avuto anche degli episodi favorevoli. Anche se quello del gol negato a Francesco Acerbi è quello più clamoroso. Il rigore non concesso al Monza? È un intervento che, se fosse stato concesso, non sarebbe stato uno scandalo. Ma è anche quello che, ormai, definiamo un “rigorino” e poteva anche non essere dato». Questo il pensiero di Agresti, intervenuto a “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, su Inter-Monza.