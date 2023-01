Gasperini: «Con l’Inter in vantaggio e non raddrizzata. Ora ce la giochiamo»

Gasperini ha vinto stasera 1-2 a Bologna, con l’Atalanta che si è portata a -3 dall’Inter al quarto posto (vedi articolo). Durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’allenatore dei bergamaschi è tornato sulla partita persa 2-3 due mesi fa.

CAMBIO DI ROTTA – Gian Piero Gasperini è contento perché l’Atalanta è tornata a vincere: «Cos’è cambiato rispetto a prima? Sicuramente a livello di attenzione e anche di convinzione di voler vincere. Ci sono state delle partite, soprattutto in casa dove eravamo in vantaggio con Inter e Napoli, durante l’anno dove non siamo non solo riusciti a ribaltarle, ma anche a raddrizzarle. Mi sembra che, sotto quell’aspetto, abbiamo un po’ di carogna dentro. Incominciamo a riguardare la classifica, che non l’avevamo mai guardata: nonostante tutto siamo lì a giocarcela con le big».