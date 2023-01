Adani: «Peggior Lukaku all’Inter! Col Monza era 1-3 ma non è grandezza»

Adani va contro Lukaku dopo Monza-Inter di sabato sera. L’ex difensore, nel corso della Bobo TV sul canale Twitch di Vieri, mette gli errori della squadra di Inzaghi (e dello stesso allenatore) un piano sopra quello dell’arbitro Sacchi.

MOLTO MALE – Daniele Adani critica l’Inter di Monza: «Queste partite spesso le abbiamo viste fare alla Juventus. Questa partita qua l’Inter l’ha fatta e non denota grandezza: non può interessare che va in vantaggio subito, in un determinato tipo di situazione con l’errore sulla pressione di Lautaro Martinez. Non c’entra niente come la indirizzi, non è una partita gestita da grande squadra. La partita dell’Inter a Monza è stata brutta, speculava. Quella partita lì è finita 1-3, perché il gol era buono, ma l’Inter non ha meritato perché non ha pensato alla grande e nel dubbio si è rifugiata dietro, pensando al tempo che passava. Il problema è che gli altri andavano avanti: non si fa così. Dov’è l’aggravante? Che tre giorni prima aveva fatto quella partita col Napoli».

LA CRITICA – Adani va su un singolo: «Secondo me è stata la peggior partita di Romelu Lukaku all’Inter, tra quest’anno e i due di prima. Lukaku se non sta bene fisicamente stoppa la palla a tre metri, la gestione è difficile da farla fuori. Ma cos’abbiamo detto? Se Antonio Conte aveva creato quella connessione per portare risultati deve farlo anche Simone Inzaghi. Il modo deve sceglierlo lui, ma senza il miglior Lukaku l’Inter non può vincere. C’è da trovare la squadra per ottenere una forma diversa, perché se mercoledì pur sbagliando tecnicamente qualche gol l’atteggiamento e le corse sono sempre state giuste a Monza faccio fatica a spiegare quella prestazione. In generale quella dell’Inter, nello specifico quella di Lukaku. Questa battuta d’arresto è molto preoccupante, per una squadra che in trasferta dall’inizio dell’anno prende due gol a partita. Una grande squadra non lo fa».