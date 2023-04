Agresti: «’Grazia’ a Lukaku? Buonsenso! Passo in avanti»

Stefano Agresti, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato della revoca della squalifica a Lukaku

BUONSENSO – Agresti parla a proposito della revoca della squalifica a Lukaku da parte della FIGC: «Lukaku? Una decisione di buon senso che rappresenta, come ha detto Lukaku, un passo in avanti. Chiaro che chi mette in giudizio non è semplice, ci sono delle regole e certi margini di movimento. Il presidente federale li ha, ha fatto bene a sfruttarla. Il problema non è solo Lukaku, è di cultura. Purtroppo qualcuno non la ha, ed è un elemento grave. Una macchia per il nostro paese, per il nostro mondo, non per il calcio che è il teatro nel quale certi personaggi sfogano le frustrazioni. Questo deve essere battuto in tutti i modi. Forse si è fatto un piccolo passo, bisogna rivedere la testa di molte persone purtroppo. Se questo può servire è giusto che si faccia la propria parte. Ci si poteva appellare al precedente Muntari, non lo si è fatto. Per fortuna è intervenuto qualcuno».