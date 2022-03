Agresti: «Dybala-Inter, sarebbe colpo da 8. Costi? Quasi cifra di Sanchez»

Stefano Agresti ha parlato di Paulo Dybala, attaccante argentino in uscita a parametro zero dalla Juventus e accostato all’Inter.

DYBALA-INTER – Queste le parole su Calciomercato.com da parte di Stefano Agresti sull’ipotesi Paulo Dybala all’Inter. «C’è chi continua ad avanzare perplessità sull’effettiva possibilità di Dybala di essere ancora determinante. In realtà continuiamo a pensare che Dybala sia, dal punto di vista tecnico, il calciatore migliore del nostro campionato. Per questo pensiamo che per l’Inter (è in questo momento il club più motivato nell’inseguire il calciatore argentino) sarebbe un grande colpo. Un colpo da 8 in pagella perché è un calciatore ancora in grado di fare la differenza.

COSTI – Agresti sui costi dell’eventuale operazione. «E, per quanto riguarda i costi, in fin dei conti Dybala costerebbe più o meno, dal punto di vista dell’ingaggio, la stessa cifra di Sanchez, che ha un’altra età e che effettivamente, da un punto di vista del tempo, ha esaurito il proprio. E quindi Dybala forse costerebbe qualcosa in più perché l’Inter non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita per pagare il suo ingaggio, ma il valore aggiunto che potrebbe portare alla squadra nerazzurra sarebbe sicuramente molto elevato».