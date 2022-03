Skriniar, parole e atteggiamento da leader. Inter, missione tenerselo stretto

L’Inter prepara la sfida del 3 aprile contro la Juventus. Un match da dentro fuori per i nerazzurri che devono in qualsiasi modo cancellare il periodo nero di febbraio-marzo per tenere vivo lo scudetto. Intanto fanno bene le parole di Milan Skriniar a margine della vittoria del terzo titolo consecutivo di calciatore dell’anno in Slovacchia.

LEADER – L’Inter in rosa ha un leader vero e se lo deve tenere stretto. Stiamo parlando di Milan Skriniar. Il 37 nerazzurro, a margine della premiazione come calciatore dell’anno in Slovacchia, ha parlato del momento dell’Inter (vedi articolo) e anche del fatto di voler rimanere all’Inter (vedi articolo). Parole da leader anche fuori dal campo, non solo dunque dentro il rettangolo di gioco. Skriniar è uno dei migliori della stagione nerazzurra e l’Inter ora deve provvedere a blindarlo quanto prima. Una figura come Skriniar può diventare facilmente una bandiera di questo club rimanendo legata ai colori nerazzurri per sempre. Le qualità di difensore non si discutono e quelle carismatiche danno sicuramente un motivo in più per tenerselo stretto. Inter, forza.