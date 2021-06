Agoumé piace ad Inzaghi che lo valuterà: resta come vice-Brozovic? – CdS

Agoumé resta all’Inter, almeno per essere valutato da Simone Inzaghi. Secondo il “Corriere dello Sport” ieri nuovo incontro andato in scena di pomeriggio. Possibile ruolo da vice-Brozovic?

RESTA – Agoumé, futuro ancora all’Inter. Ne è sicuro il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, che aggiorna riguardo le possibili mosse del club nerazzurro. Il giovane francese piace alla dirigenza e soprattutto a Simone Inzaghi, che lo valuterà nel corso di questo ritiro. Nessuna cessione, dunque, per il calciatore che probabilmente prolungherà il suo contratto vista la scadenza nel 2022. Tutto però è già stato concordato, si attende solo l’OK da parte della società per depositare il contratto con rinnovo – e adeguamento – per altri tre anni. In questa stagione il francese ha dimostrato di saper tenere bene il campo in Serie A, proprio per questo motivo all’Inter potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Brozovic davanti la difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.