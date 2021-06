Christian Eriksen in questi minuti attraverso i suoi account social ufficiali ha ringraziato e tranquillizzato i tifosi di tutto il mondo in merito alle sue condizioni.

“GRAZIE A TUTTI” – Christian Eriksen attraverso il suo account Instagram ufficiale scrive dall’ospedale, ringraziando tutti per la vicinanza e aggiorna in merito alle sue condizioni: «Ciao a tutti! Un grande grazie per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. ♥️🙏

Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, però mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite».

Di seguito il post pubblicato sui social

