Ag. Montoya: “Mercato legato ai bilanci, senza big in uscita! Anche l’Inter…”

Condividi questo articolo

Carrasco – agente di Montoya -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, avverte tutti gli appassionati di calciomercato su come potrebbe essere la prossima finestra. Anche l’Inter messa nel calderone ma senza fare nomi su possibili arrivi o partenze

NIENTE FOLLIE – L’agente del terzino spagnolo, passato dalla Milano nerazzurra nell’estate 2015 senza lasciare ricordi, prevede un calciomercato estivo perlopiù al risparmio. E non è detto che questo non possa condizionare anche grandi operazioni fin troppo chiacchierate in questi giorni (Lautaro Martinez al Barcellona?). Per Juan de Dios Carrasco le conseguenze del Coronavirus si faranno sentire tutte: «I club faranno trattative tecniche ed economiche. Le grandi società, anche in Italia – come Inter, Juventus, Milan e Napoli – avranno una gestione legata al bilancio molto forte. In Spagna le grandi, le top, faranno trasferimenti ma non uguali a prima. Non ci saranno big in movimento. Immagino una sessione fatta di scambi, senza dubbio. Credo che sarà [un mercato, ndr] diverso. Io rappresento Martin Montoya, a cui restano due anni nel Brighton. Le società con cui parlo credo che abbasseranno di 15 e 20% gli incassi, e questo influirà anche nei trasferimenti. I club non avranno disponibilità economiche e intenzione di fare offerte faraoniche per i giocatori. Montoya è felice, ha un tecnico come Graham Potter che lo ha aiutato tanto a fare una grande stagione». Questo il punto di vista piuttosto allarmante di Carrasco.

Fonte: Tutto Mercato Web – Marco Conterio