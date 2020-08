Adriano Bonaiuti travolto in bici: grave il preparatore portieri dell’Inter

Condividi questo articolo

Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter di Antonio Conte, è stato coinvolto in un grave incidente stradale ieri mentre si trovava in bici

CONDIZIONI – Come riportato da “Fanpage.it”, Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter di Antonio Conte, ha subito un brutto incidente stradale. Il 53enne si trovava sulla sua bicicletta quando si è scontrato con un Suv vicino a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Le sue condizioni sono sembrate immediatamente gravi. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona in codice rosso, dopo essere stato rianimato. L’ex portiere della Juventus ha riportato ferite, contusioni e sospette fratture multiple. Le sue condizioni restano serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita.