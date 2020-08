Conte-Inter, ore di riflessione. Allegri pronto in caso di addio: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter è in attesa di capire il proprio futuro. Tutto ruota intorno all’imminente incontro tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra in cui verrà delineato il piano per la prossima stagione. In caso di partenza di Conte è pronto Massimiliano Allegri. Le ultime da Alessandro Sugoni su “Sky Sport”

FUTURO – Queste le ultime sull’Inter da Alessandro Sugoni per “Sky Sport”: «La giornata individuata per l’incontro tra Conte e l’Inter è domani. Da lì si deciderà il futuro dei nerazzurri: il nodo è il mercato, bisognerà capire se si troverà un punto d’incontro tra la dirigenza ed il tecnico. Quello che appare chiaro è che i nerazzurri non hanno intenzione di esonerare Conte al di là dei rapporti che l’allenatore possa avere con la dirigenza. Il tecnico farà le sue valutazioni. L’altra cosa che appare chiara è che il futuro dell’Inter, in caso di partenza di Conte, è affidato a Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain dopo la sconfitta in finale di Champions League. Ma l’allenatore toscano preferirebbe la destinazione nerazzurra».