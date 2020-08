Conte-Inter, possibile colpo di scena: le parti anticipano i tempi? – SM

Il futuro della panchina dell’Inter sarebbe ancora tutto da scrivere e con esso anche quello di Antonio Conte all’ombra della Madonnina

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, non sarebbe scontato l’addio di Antonio Conte alla panchina dell’Inter nonostante le parole dell’allenatore post sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia. Infatti sarebbe poi entrata in gioco la mediazione da parte dei dirigenti nerazzurri negli ultimi giorni. Insomma il futuro del tecnico è ancora tutto da decidere. Così come la darà dell’incontro tra le parti. Al momento sembrerebbe fissato per domani, ma non sarebbe escluso che possa avere luogo già in giornata, forse stasera.

INCONTRO – Un faccia a faccia, in cui dovrebbero essere presenti, oltre ovviamente l’allenatore, anche Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Questi tre proveranno a convincere il primo sia sul progetto che dal punto di vista umano. Difatti il leccese si sarebbe sentito tradito e abbandonato più di una volta, come fatto comprendere ai media. L’idea della società sarebbe quella di trattenerlo e di certo non esonerarlo. Nel caso non si riuscisse ad evitare il divorzio, si parlerebbe di milioni di euro. E in questo caso il club nerazzurro accetterebbe soltanto le dimissioni. Inoltre ci sarebbe da stringere in fretta, visto che sul possibile sostituto Massimiliano Allegri potrebbe piombare il PSG.