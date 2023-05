Adani: «Inter nel suo momento migliore! Squadra affiatata»

Adani si complimenta con l’Inter per il percorso fatto in Champions League analizzando tutti gli aspetti positivi della squadra allenata da Simone Inzaghi. L’ex giocatore ne ha parlato in diretta su Twitch.

GRANDE SQUADRA – Lele Adani analizza il momento dei nerazzurri così: «L’Inter arriva in questo finale di campionato nel suo momento migliore, lo ha dimostrato contro il Milan. È troppo forte adesso. In Champions League ha sbagliato poco e non subisce gol. È una squadra molto credibile e affiatata. È anche solida e molto applicata. È una squadra che attacca e si smarca gestendo le fasi della gara e il possesso palla con undici giocatori compreso Onana. C’è uno smarcamento continuo, quello che gioca meno è Darmian perché non cerca l’imbucata o forzature, ma lui è lì per quello e lo sta facendo per bene».