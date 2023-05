Damascelli: «Inzaghi non ancora risorsa Inter! Finale non previsto»

Per Damascelli la stagione di Inzaghi all’Inter (vedi focus) si può dividere fra bravura e imprevedibilità. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista nel corso della trasmissione di Rai 2 “A Tutto Calcio”.

AUTOSTIMA ECCEZIONALE – Tony Damascelli dice la sua sull’operato di Simone Inzaghi, dopo aver condotto l’Inter in finale di Champions League: «Fino a un mese fa Inzaghi era un problema. Ma adesso non è ancora una risorsa. È un allenatore che ha fatto bene e l’autostima dell’Inter nell’ultimo mese è stata eccezionale. Ha avuto la condizione fisica, la compattezza del gruppo, e le scelte dell’allenatore. Non dimentichiamo che Inzaghi nel corso della stagione ha rinunciato a degli elementi cardine, che però potevano anche essere di disturbo. Cominciando da Samir Handanovic, passando per Milan Skriniar e finendo a Marcelo Brozovic, messo in panchina per far giocare Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Inzaghi ha raccolto bene quello che ha seminato. Adesso lo aspetta una finale che è difficilissima viso l’avversario. Però il fatto di aver portato l’Inter in finale di Coppa Italia e in finale di Champions League è un risultato enorme che io per primo non avevo previsto. Bravo a chi adesso fa un passo avanti e dice “Io lo avevo detto”. Nessuno di noi puntava su Simone Inzaghi».