Adani: “L’Inter iniziava da Vieri, ha battuto da solo il Valencia”

Adani è in collegamento su Instagram con Vieri. L’ex difensore ha ricordato i due anni passati assieme all’Inter, dal 2002 al 2004, in particolare la rincorsa alla Champions League 2002-2003 finita in semifinale contro il Milan.

UNO SOPRA TUTTI – Daniele Adani è stato protagonista di una delle stagioni più esaltanti ma anche sfortunate della storia recente dell’Inter, il 2002-2003. Arrivato da svincolato dopo il fallimento della Fiorentina, sfiorò Serie A e Champions League sfumate a fine stagione. Per lui il punto fondamentale di quella squadra era Christian Vieri, a cui si rivolge: «Ci sono stati tanti giocatori che hanno fatto la storia, però in quei sei anni la squadra cominciava con te. Si poteva cambiare il partner d’attacco, ma la squadra cominciava da te. La Champions League 2002-2003? Sono stati due quarti di finale dove Vieri ha battuto il Valencia: gol all’andata, gol al ritorno e per centottanta minuti ci hanno presi a calci in culo. Esserti fatto male al ritorno e non poter rientrare per le semifinali (il derby col Milan, ndr) è sorte. Questo bisogna dirlo per dovere di cronaca: non potevi recuperare, non c’era tempo, era troppo vicino. Ma secondo me non avresti fatto in tempo neanche per la finale».