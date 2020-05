Lautaro Martinez piace anche al PSG? Ecco la reazione del Barcellona

Su Lautaro Martinez sembra esserci anche il PSG, oltre al “solito” Barcellona, stando a quando si è detto martedì notte (vedi articolo). Il quotidiano catalano Mundo Deportivo spiega quale sia stata la reazione dei blaugrana quando si è diffusa la notizia dell’interesse dalla Francia per l’attaccante dell’Inter.

ATTENZIONE AL TERZO INCOMODO – “Al Barcellona sono tranquilli su Lautaro Martinez, nonostante nelle ultime ore il PSG risulti aver messo come obiettivo l’ingaggio dell’argentino. Sarebbe una delle sue priorità, visto che ora è chiaro che Edinson Cavani, goleador veterano dei parigini, andrà via a scadenza di contratto al termine della stagione. C’è anche Mauro Icardi, che è in prestito con diritto di riscatto proprio dall’Inter e non è detto che sia riscattato.

Il Barcellona sa di non poter rispondere alle offerte del PSG, data la sua potenza finanziaria. Tuttavia, ciò che filtra dalla dirigenza blaugrana è che conosce perfettamente le intenzioni di Lautaro Martinez. E tali intenzioni passano per un trasferimento al Barcellona nella prossima estate. Al Barça sono convinti che Lautaro Martinez si stia muovendo per preferire i catalani rispetto all’Inter, perché è convinto dal progetto e potrebbe realizzare il sogno di giocare accanto a Lionel Messi, suo idolo”.

Fonte: MundoDeportivo.com – Sergi Torelló