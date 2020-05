Conte valuta il calcio: definito incontro con FIGC e Serie A

Conte si impegna in prima persona per definire la ripresa del calcio. Il presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito una riunione con Gravina (presidente della FIGC) e Dal Pino (presidente della Lega Serie A), decisiva per capire le possibilità di tornare in campo. A riportarlo è Alessandro Alciato per Sky Sport.

SI RICOMINCIA? – Anche Giuseppe Conte scende in campo per far riprendere il calcio. Domani ci sarà l’incontro tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico, spostato dalle 15.30 alle 16.30, ma a breve federazione e Lega Serie A andranno direttamente a confronto col Premier. Sky Sport annuncia che Conte ha deciso di analizzare in prima persona la ripresa del calcio, preallertando sia Gabriele Gravina sia Paolo Dal Pino. Non c’è ancora una data, ma l’incontro è previsto a breve e non dovrebbe tardare. Questo perché, dal primo vertice di domani col CTS, si cercherà di arrivare al via libera sul protocollo sanitario di garanzia, passaggio chiave per svolgere gli allenamenti di squadra dal 18 maggio. A ruota, ma servirà l’autorizzazione del Governo, si potrà pensare a far riprendere il campionato. È chiaro che, vedendo direttamente Conte, la FIGC e la Lega Serie A si augurano di ricevere l’OK decisivo per interrompere lo stop del calcio.