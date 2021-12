Adani: «Brozovic, giocatore centrale dell’Inter! Una cosa lo penalizzava»

Brozovic è un giocatore assolutamente insostituibile per l’Inter di Inzaghi. L’ex difensore nerazzurro Adani, durante la Bobo TV su Twitch, ha tessuto le lodi del centrocampista croato.

REGISTA – Daniele Adani analizza la grande crescita di Marcelo Brozovic nel corso degli anni: «Brozovic è uno che nel cervello, prima ancora che nel gesto tecnico e nei movimenti in campo, è un gran giocatore. Ha sempre saputo di essere centrale, vive per essere totale nello sviluppo del gioco. L’unica cosa che l’ha sempre penalizzato è che a volte sembra annoiarsi, uscire dalla partita. Col linguaggio del corpo ti trasferiva un po’ di pigrizia, pensava che fosse superficiale fare delle cose piuttosto che altre. Il calcio di Brozovic lega tutti gli altri giocatori. Cominciò tanti anni fa Roberto Mancini, poi lo mise Luciano Spalletti, con la crescita e la maturità è insostituibile. Puoi muoverne altri, ma non avrai mai il suo rendimento. È un giocatore che sta in ogni sistema di gioco, in ogni campionato, in ogni squadra. Non ha paura, sa giocare, interdire, posizionarsi. Si inserisce in mezzo ai tre difensori e ti dà la sicurezza del dominio del gioco. Con Brozovic la palla è in banca. È in preventivo che ogni tanto puoi anche perderla, perché i suoi passaggi sono tutti giusti nel concetto, poi può sbagliare di tecnica. Ma quante ne gioca? Penso che il giocatore centrale dell’Inter sia Brozovic, dentro a tanti calciatori che sanno fare tutto».