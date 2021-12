Zenga: «Bravissimo Inzaghi con le sue idee! Inter, un dato unico sui gol»

Inzaghi è riuscito a portare l’Inter in vetta alla classifica di Serie A da nove giorni. Zenga, in collegamento da Dubai per Tiki Taka su Italia 1, segnala anche un dato sulla capolista.

CORSA DI VERTICE – Secondo Walter Zenga è complicato che l’Inter possa essere ripresa: «In questo momento è difficile, perché giocano bene. Sono consapevoli, sono forti, hanno trovato il loro equilibrio anche se mancano dei giocatori. Chiunque entra riesce a dare il massimo: penso che sia l’unica squadra che ha segnato con tutti i giocatori di movimento. È stato bravissimo Simone Inzaghi, perché ha trovato la squadra formata da Antonio Conte e ci ha messo del suo con le sue idee».