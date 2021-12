Cassano: «Liverpool? Inter se la giocherà! Inzaghi stupisce in un aspetto»

Inzaghi sta portando l’Inter a un livello di gioco che Cassano non si aspettava a inizio stagione, dando spazio a tutti gli elementi in rosa. L’ex fuoriclasse, alla Bobo TV su Twitch, ha elogiato il lavoro del tecnico e ha analizzato le chance dei nerazzurri contro il Liverpool agli ottavi.

CRESCITA – Antonio Cassano si è espresso così sull’Inter di Simone Inzaghi: «Quello che ha fatto Antonio Conte è sulla bocca di tutti, ha fatto un grandissimo lavoro. Ha impostato un tipo di calcio sulla solidità, sull’aggressività e sulla mentalità. Quest’anno Inzaghi ha dato quel qualcosa in più a livello di gioco, di fantasia e di bellezza. Non avrei mai immaginato che l’Inter dopo quattro mesi raggiungesse un picco così alto. Il Liverpool è nettamente favorito, ma penso che l’Inter si giocherà la partita indipendentemente da come andrà. A viso aperto. Non posso pensare che l’Inter che sta dando spettacolo in Italia, arriva alla partita col Liverpool e si mette ad aspettarli. Nel calcio puoi aspettarti di tutto, puoi andare avanti anche immeritatamente. Il Liverpool è una di quelle che può vincere la Champions League, però il pallone è tondo. La cosa che mi ha impressionato di più è che tutti e venticinque sono partecipi e tutti pronti. Inzaghi sta mettendo dentro tutti. Sta facendo un capolavoro. Marcelo Brozovic? Pensavo fosse un buon giocatore, oggi penso che sia uno dei play migliori in Europa».