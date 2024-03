Adani: «Blocco Inter dà diverse possibilità all’Italia. Ecco quali»

Il blocco Inter è presente in grande numero questa sera nella partita ora in corso dell’Italia. Quattro titolari ed uno in panchina, Daniele Adani ne parla in questo modo sulla Rai.

IMPORTANTI – Avere calciatori che già si conoscono è di un’importanza unica per una Nazionale. A maggior ragione per l’Italia, Daniele Adani spiega il motivo in maniera molto semplice: «Il blocco Inter dà l’opportunità a Luciano Spalletti e all’Italia di usare questi passaggi per mettere fuori pressing ogni avversario, per cercare di prendere campo, per cercare di sorprendere e ingannare la prima pressione per poi arrivare alle punte».