De Santis: «Lautaro Martinez, incredibile che non segni…»

Lorenzo De Santis, agente Fifa che agisce principalmente in Argentina, si è espresso sul momento di Lautaro Martinez in nazionale su Radio Sportiva.

MOMENTO – Quasi due anni senza esultare per il Toro, Lorenzo De Santis racconta la situazione: «Lautaro Martinez sono diciotto partite consecutive che non segna con l’Argentina. È incredibile considerando la facilità con cui arriva al gol nel nostro campionato. Praticamente non trova la rete dal periodo precedente al Mondiale in Qatar. Questo fa capire i periodi che può vivere un attaccante: momenti di grazia e altri difficili. Io dicevo che Julian Alvarez e Lautaro Martinez non erano gli unici per Scaloni, c’è anche Beltran».