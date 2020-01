Acquafresca: “Conte incredibile, ti spreme! Inter-Atalanta? Mi aspetto…”

Robert Acquafrasca, ex attaccante tra le altre di Cagliari, Genoa e Atalanta, in collegamento dagli studi di “Sky Sport 24” ha parlato del suo ex allenatore all’Atalanta, Antonio Conte, oggi tecnico dell’Inter.

SU CONTE – Robert Acquafresca su Sky ha parlato del suo ex tecnico all’Atalanta, Antonio Conte, e di Inter-Atalanta in programma domani: «Io e Conte ci siamo conosciuti a Torino con suo fratello Daniele che fa il procuratore. Dovevo entrare nella scuderia del fratello, però poi ho fatto altre scelte. L’ho avuto come allenatore a Bergamo ed è come lo si vede adesso: ha un carattere incredibile ed è quello che fa la differenza per i giocatori. Trasmette cose positive, ti spreme tantissimo e soprattutto con il lavoro che fa a livello fisico. Con l’Atalanta però le cose non andarono tanto bene per lui e per la squadra. Conte è obbligato a vincere, è l’anno giusto per l’Inter di vincere lo scudetto. Gasperini è un maestro, riesce a far giocare in maniera spregiudicata la sua squadra. Inter-Atalanta sarà una partita giocata a viso aperto e secondo me bella da vedere».