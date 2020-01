Pioli: “KessiÃ©? Chi non gioca non Ã¨ sicuro che parta. Non parlo di Politano”

Pioli: “Kessié? Chi non gioca non è sicuro che parta. Non parlo di Politano”

Condividi questo articolo

Politano potrebbe lasciare l’Inter già da questa sessione di mercato. Il Milan è tra le squadre più interessate del momento: inevitabile la domanda di mercato in conferenza stampa a Pioli, tecnico rossonero, che però ha dribblato i colleghi presenti in sala.

MERCATO ROSSONER(AZZURRO) – Matteo Politano interessa molto al Milan, che sta lavorando per trovare l’intesa con il giocatore ma soprattutto con l’Inter, che non vuole cedere il giocatore in prestito. Di mercato ha parlato così Stefano Pioli in conferenza stampa: «Dobbiamo accettare che il calciomercato invernale finirà solo a fine gennaio, il calciomercato c’è ma non dobbiamo farci condizionare. Nel frattempo, io e la squadra dobbiamo rimanere concentrati solo sul campo. Al momento, tutti i giocatori che ho fanno parte della rosa. Politano? Non parlo di chi non è del Milan. Kessiè? Faccio delle scelte per chi deve giocare, ma non è che chi non gioca deve per forza andare via. Vale anche per Paquetà, perché sto facendo determinate scelte».